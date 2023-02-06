Российская артиллерия взяла под контроль последние дороги на Артемовск – Болтенков

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Последние успехи российских подразделений в ходе СВО достигаются не только действиями штурмовых групп пехоты, но и возросшей эффективностью артиллерийского огня.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Дмитирий Болтенков.

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«У наших артиллеристов всё лучше получается изолировать район боевых действий. Оборона Артемовска шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем. Даже одиночным небронированным машинам прорваться через них — рискованная задача. Это резко осложняет снабжение находящейся в городе группировки. Ведь надо постоянно доставлять боеприпасы, подкрепления, вывозить раненых. И такое увеличение контроля наблюдается не только на этом направлении», – сказал эксперт «Известиям».

При этом он подчеркнул, что необходимо не просто бездумно выпускать в воздух вагоны снарядов.

«Надо, чтобы они находили свою цель. И тут на помощь приходят и дроны разных классов, и корректируемые боеприпасы. В результате российская артиллерия сохраняет превосходство на поле боя, несмотря на поставку Украине сотен единиц современных артиллерийских систем НАТО», – резюмировал Болтенков.

Впрочем, военный обозреватель Борис Рожин дает несколько иную картину российского огневого контроля за ведущими в город дорогами.

«По Артемовску на утро. Наши войска продолжали активные штурмовые действия в Красной Горе и Парасковиевке. Также идет штурм укрепрайонов ВСУ на окраинах Красного. В самом городе наши штурмовые группы пытаются продвинуться в юго-восточных и северо-восточных районах города. На текущий момент оперативного окружения Артемовской группировки нет и до взятия Парасковиевки его пока что можно не ждать (ну или наши возьмут Красное и зайдут с юга). В распоряжении ВСУ остается одна безопасная дорога снабжения. Покуда она не перехвачена, противник будет упираться. Как только эта дорога будет взята под огневой контроль, противник начнет выводить войска, чтобы избежать окружения», – написал Рожин в своем блоге.