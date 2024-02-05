Российская Евпатория оказывается в зоне поражения американских бомб

Олег Кравцов.  
05.02.2024 10:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Отправка на Украину новейших американских высокоточных планирующих авиабомб большой дальности GLSDB и их применение в зоне СВО станет серьезным вызовом для ВС РФ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит депутат Верховного совета СССР последнего созыва, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

Отправка на Украину новейших американских высокоточных планирующих авиабомб большой дальности GLSDB и их применение...

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«Следует признать, что это совершенно новый вид оружия, имеющий высокие тактико-технические характеристики и который может создать нам серьезные проблемы. Речь идёт о высокоточных планирующих авиабомбах с дальностью полёта 150 километров», – пишет Алкснис в своем тг-канале.

Он обращает внимание, что такие бомбы не придется сбрасывать с самолета.

«Что касается системы GLSDB, то там самолет носитель не нужен. Бомборакеты GLSDB заряжаются в обычную реактивную систему залпового огня типа HIMARS. После выстрела разгонный ракетный двигатель поднимает авиабомбу на высоту 18-23 км и разгоняет до скорости 3300 — 3700 км/ч. После окончания работы разгонного двигателя авиабомба GBU-39/B начинает планирование к цели корректируя траекторию по данным спутниковой навигации GPSС обеспечивая точность попадания 2-3 м», – описывает принцип действия аналитик.

По его словам, российской ПВО придется решать крайне сложную задачу, с которой она никогда прежде не сталкивалась.

«При дальности 150 км уже сегодня в зону поражения GLSDB попадают Брянск, Курск, Белгород, Джанкой, Евпатория и другие населенные пункты. Практического опыта борьбы с GLSDB наши средства ПВО пока не имеют. Но будем рассчитывать, что средства и методы борьбы с ними будут найдены.

На сегодня ясно, что GLSDB представляют серьезную проблему и ее надо будет оперативно решать», – резюмирует Алкснис.

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