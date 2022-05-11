Российская замена YouTube не в состоянии заработать

Позиционирующая себя как альтернатива популярному американскому видеосервису «YouTube» российская площадка «Rutube» уже несколько дней не может возобновить работу.

Как сообщают в самой компании, причиной стала масштабная хакерская атака, над устранением которой трудятся несколько команд российских айтишников.

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При этом, такой сбой, по мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, говорит о провале импортозамещения конкретно в этой отрасли и изначально ущербном сервисе.

«Rutube» стал антирекламой России и всех усилий по импортозамещению. «Rutube» был абсолютно конченой платформой, которая не поддавалась никакому развитию на программном уровне, она была неправильно сделана в самом начале. О том, как она строилась, свидетельствует, что уже после смены владельца и очередного вбухивания туда денег, я, например, не мог даже посмотреть, сколько человек видели мой ролик на канале – там не было счетчика. Патриотические блогеры жаловались, что цензура «Rutube» значительно хуже украинской цензуры, она была антироссийской и антипатриотической. Так что, в общем-то, никакой жалости у меня по этому поводу нет. Другое дело, что «одичалые» не смогут организовать ни один из большого количества проектов, в которых будут хорошие, профессиональные программисты. Сейчас программисты готовы за не очень большие деньги, там меньше 90 миллионов рублей, за четыре месяца сделать площадку, видеохостинг, который по своему функционалу будет равнозначен «YouTube» – с монетизацией, с рекламой, с возможностью развития – со всем. Это можно сделать за копеечные деньги, но поскольку норматив распила не тот, то это принципиально не интересно», – заявил Делягин в комментарии «ПолитНавигатору».