Российские чиновники продолжают жаловаться на обман с зерновой сделкой
Всего 3% украинского зерна, которое вывозится в рамках договоренности России с ООН, поступают в беднейшие страны Африки.
Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин,передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нет у нас друзей среди недружественных стран. Они уже свою позицию выразили. Поэтому их именно так надо называть – жулики самые настоящие.
Зерновой коридор обсуждали. ООН обратилась с просьбой, чтобы зерно поступало в беднейшие страны, в первую очередь, Африки. Мы вчера обсуждали этот вопрос с президентом Турции. 3% всего идет в беднейшие страны, 44,7% зерна украинского идет в Евросоюз, в богатейшие страны. Себя кормят, других забывают.
Все это рано или поздно закончится плохо для тех, кто не думает о других», – сказал Володин.
Он не уточнил, что же заставляет Россию продолжать терпеть работу морского коридора, которым Украина уже дважды воспользовалась, осуществив подрыв Крымского моста, а также масштабную атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Спасибо!
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