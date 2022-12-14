Российские чиновники продолжают жаловаться на обман с зерновой сделкой

14.12.2022  17:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия


Всего 3% украинского зерна, которое вывозится в рамках договоренности России с ООН, поступают в беднейшие страны Африки.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего 3% украинского зерна, которое вывозится в рамках договоренности России с ООН, поступают в...

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«Нет у нас друзей среди недружественных стран. Они уже свою позицию выразили. Поэтому их именно так надо называть – жулики самые настоящие.

Зерновой коридор обсуждали. ООН обратилась с просьбой, чтобы зерно поступало в беднейшие страны, в первую очередь, Африки. Мы вчера обсуждали этот вопрос с президентом Турции. 3% всего идет в беднейшие страны, 44,7% зерна украинского идет в Евросоюз, в богатейшие страны. Себя кормят, других забывают.

Все это рано или поздно закончится плохо для тех, кто не думает о других», – сказал Володин.

Он не уточнил, что же заставляет Россию продолжать терпеть работу морского коридора, которым Украина уже дважды воспользовалась, осуществив подрыв Крымского моста, а также масштабную атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе.

 

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