Российские эксперты отреагировали на заявление Пристайко о британских кораблях и базах в Чёрном море

15.10.2021 19:45 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина в ближайшее время получит от Великобритании ракетное оружие и два тральщика. Также якобы скоро начнётся строительство двух портов и военных кораблей при помощи Лондона.

Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат не уточнил, о каком именно вооружении идет речь, обозначив лишь несколько направлений сотрудничества.

«Четыре направления, которые значительно усилят возможности нашего флота, будут реализованы и в ближайшее время будут объявлено об этом… В ближайшее время будет приобретено два действующих корабля, то есть, их уже не нужно строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов – это абсолютно новые порты, которых так не хватает нашим Вооруженным силам и нашему флоту после того, как Россия захватила нашу существующую инфраструктуру в Крыму. Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Британии. Первые будут построены тут, потом технология будет передана вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших работников на месте, бюджету и местному, и общему. Ну и, в первую очередь, нужно понимать, что эти корабли войдут со временем, постепенно, как только будут произведены, в состав Военно-морских сил. И, в конце-концов, что очень важно, мы получим также оружие ракетное, которое позволит нам реально усилить наши возможности на море», – уверяет Пристайко.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, речь может идти о размещении на платформах американских противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун» или их аналогов, которые стоят на вооружении армий стран НАТО.

«Эти ракеты имеют зону поражения порядка 100+ километров. Или ракет, которые соответствуют «Гарпуну». Если мы говорим о существующих плавсредствах украинских, то я сомневаюсь, что на имеющемся в наличии что-то может быть поставлено, за исключением, может быть, фрегата «Гетман Сагайдачный», если он будет доведен до соответствующей кондиции. Но это требует не просто частных ремонтных работ, а проведения серьезной, глубокой модернизации. Даже если эта затея будет реализовываться, она займет годы. Остальные единички украинские не представляют перспективы в этом деле. Возможно, эти комплексы могут быть установлены на тех кораблях, которые в перспективе могут быть поставлены, к примеру, корветы типа «Ada», один из которых заложен в Турции для ВМС Украины. В любом случае, если ракеты будут размещаться на действующих или перспективных платформах, это займет годы», – заявил Горбачев.

Что касается военно-морских баз, о строительстве которых уже говорил ранее и президент Украины, то они могут появиться в Очакове, на Черном, и в Бердянске – на Азовском море и использоваться не столько в интересах украинских ВМС, сколько для нужд НАТО:

«Судя по всему, это декларирование того, что уже присутствует. Прежде всего, речь идет о Бердянске. Как мы знаем, НАТОвцы активно работают в этом направлении, кое-что там построили уже. Так же речь идет об Очакове, где в течение ряда лет велись работы, которые были загрифованы, сообщалось о строительстве центра управления. Я думаю, что там что-то уже существует. Это не новость, об этом говорилось и раньше. Скорее всего, эти проекты переходят в практическую плоскость. Как мне кажется, для ВМС Украины в нынешнем состоянии создание этих баз чрезмерно, потому что в наличии сил немного, и те мощности, которые существуют сегодня в ВМС, удовлетворяют эти потребности. Скорее всего, эти базы нужны, чтобы создать платформу, возможности для использования сил НАТО, для их размещения на временной или ротационной основе, чтобы не нарушать конвенцию Монтрё. Здесь могут размещаться подразделения, занимающиеся информационно-аналитической деятельностью, возможно и проведением информационно-психологических операций, подготовкой, размещением инструкторов и так далее. Но во время обострения они могут стать трамплином, чтобы разместить там более внушительные и по численности, и по вооружению подразделения НАТО».

По мнению бывшего командующего Черноморским флотом России адмирала Владимира Комоедова, передаваемые Украине британские тральщики не подходят для установки на них серьезного ракетного вооружения, а базы действительно могут появиться в Очакове:

«У тральщиков не очень сильное вооружение. Может быть, зенитное, ПЗРК какие-нибудь будут. Потому что, чтобы на тральщик поставить систему, хотя бы как «Оса» в нашей классификации, на это его водоизмещения не хватит… Где строить базы? Конечно, Очаков они уже наметили и, возможно, если совместят, в Одессе, а поближе уже и некуда – Крым рядом. На Азовском море – это много шума из ничего. Мелкое, во-вторых, нужен малотоннажный флот, обязательно нужны фарватеры для прохода. Большой флот там не способен эффективно действовать. Там нужны только быстроходные катера. Не думаю, что нам это угрожает. Смотря какая угроза, конечно. Может быть, случайно выпущенная и попадающая ракета – это тоже угроза. Если в системе, то я думаю, вряд ли они создадут какую-то систему. Береговые ракетные комплексы у них есть на базе наших советских ракет, которые бьют на 120-150 километров. Что им еще надо? Разве что для какого-то престижа».

Бывший депутат Верховной рады Украины, политик Олег Царев отмечает, что на Украине сегодня полным ходом реализуется то, против чего в 2013-14 годах выступали противники госпереворота.

«Еще когда начинался Майдан, мы все понимали, что если он выиграет, то примерно этим все и закончится. Большинство тех, кто выходил на Антимайдан, выходили не за Януковича, а против этого сценария, чтобы то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, не произошло. Конечно, военно-морские базы Великобритании на территории Украины – это очень плохо, это серьезный вызов Российской Федерации», – резюмирует политик.