Российские грузоперевозчики требуют перекрыть кислород не только польским, но и европейским фурам

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Вчера депутаты Госдумы РФ обратились к правительству с предложением запретить проезд польских грузовых автомобилей по территории России.

Обращение проголосовано единогласно, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Кроме того, депутаты просят лишить польских водителей заправляться по внутренним российским ценам, зафиксировав их на уровне европейских.

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Предлагается разрешить «перемещение польских транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков.

«В отношениях можно многое прощать, кроме одного, когда топчут память солдат и офицеров, которые не могут постоять за себя. Их нет. Но их нет потому друзья и коллеги, потому что они погибли для того, чтобы жила Польша, было государство. И тот, кто забыл это, должен осознавать свою ответственность перед гражданами. Пускай сейчас посмотрят в глаза тем десяткам тысяч автомобилистов, которые потеряют работу, а их более 20 тысяч. Более 20 тысяч тех, кто на фурах приезжает с грузами на территорию Российской Федерации, по дешевке здесь заправляется, уезжает к себе. Это около двух тысяч фирм, которые в результате политики преступного режима, который окопался в Польше, сейчас разорятся», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что запрет должен касаться не только польских фур, но всего грузового транспорта из Европы.

«Против нас же ввели санкции и ограничения, запретили российским перевозчикам ездить по территории Европы. Но Россия сделала послабления при доставках некоторых видов товаров. В список Минпромторга попало больше 50 товаров, которые фуры из Европы везут напрямую в Россию, не перегружая их на границе», – заявил Матягин «Московскому комсомольцу».

Он считает, что нельзя задерживать транспорт со скоропортящимися товарами и медикаментами.

«Но в этот список попали и табак с алкоголем. На мой взгляд, тут просто крупные производители пролоббировали свои интересы. Я считаю, что это неправильно. Нашим перевозчикам перекрыли въезд в Европу, а их водителям мы даем у нас спокойно работать. Все должно быть на основании паритета», – подчеркнул представитель российских грузоперевозчиков.

Он напомнил, что еще в апреле Ассоциация обратилась к российским властям.

«Мы предложили, чтобы все без исключения иностранные перевозчики передавали на таможенных терминалах свои грузы нашим водителям для проезда по территории России. Чтобы не было никаких послаблений. И вот только теперь решили наказать Польшу, вспомнили и русофобскую политику, и снос памятников нашим солдатам и офицерам», – говорит Матягин.

Он рассказал, сколько польских фур ездит сейчас по России.

«Их сейчас уже не так много, но они продолжают доставлять ряд продуктов и товаров, на которые ограничения не распространяются. Колесят по всей России до самого Дальнего Востока. Но, опять же, между российскими и польскими компаниями существует договоренность — на их территорию заезжает 10 тысяч наших фур, столько же и польского грузового транспорта въезжает в Россию. Но нас сейчас не пускают, а им оставили возможность завозить товар», – недоумевает президент Ассоциации.