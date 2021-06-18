Российские и белорусские десантники вместе с сербским спецназом уничтожили группировку боевиков

18.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Российские, белорусские и сербские участники учений «Славянское братство 2021» приступили к активной фазе маневров.

Об этом сообщают сербские СМИ со ссылкой на российский ТК «Звезда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основные события активной фазы учений проходят под Новороссийском на полигоне «Раевский». Около тысячи военнослужащих трех стран вместе проводят операции по борьбе с бандформированиями. Согласно легенде учений, в нескольких регионах воображаемой республики многочисленные незаконные вооруженные формирования ведут активную диверсионную деятельность и дестабилизируют обстановку. Руководство республики просит помощи у союзных стран.

В центр конфликта было отправлено около тысячи солдат и более 150 единиц военной техники. Российские и белорусские десантники и сербский спецназ сформировали единую ударную группу и нанесли мощный удар по лагерям и укреплениям бандформирований, точно уничтожив мобильные группы противника и локальные центры сопротивления.

ВДВ России и Белоруссии окружили «вражескую» группировку численностью около 350 человек и уничтожили ее. Сербский спецназ устроил засаду на холмистом участке дороги и захватил вражескую колонну, получив ценную документацию и оружие. Сегодня третий день активной фазы учений, и погодные условия позволяют силам коалиции использовать всю свою мощь.