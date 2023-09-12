Российские миротворцы превращаются в военных заложников Азербайджана – Пухов

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У Армении практически нет шансов воспрепятствовать окончательному завоеванию Карабаха Азербайджаном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военно-политический аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

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«Целями Азербайджана являются полная и безоговорочная ликвидация карабахской автономии – неважно, прямым военным или военно-политическим путем. Что касается собственно армянской территории – района Сюник для коридора в азербайджанский регион Нахичевань, то вряд ли Азербайджан намерен осуществить ее долговременную оккупацию. Прежде всего из-за понимания, что западные страны вряд ли закроют на такое глаза в условиях их нынешней постоянной риторики об уважении территориальной целостности Украины. В то же время в случае успеха Баку будет использовать занятие этой территории в качестве залога для навязывания Еревану выгодных ему условий мирного договора с Арменией», – сказал Пухов в интервью «Московскому комсомольцу».

Шансы Армении в новой войне с Азербайджаном он считает очень плохими.

«Численность вооруженных сил, резерва и техники ниже, чем у азербайджанцев, техническое оснащение хуже. Военная и политическая поддержка Азербайджана со стороны Турции только возросла, как оправдавшая себя в глазах турок в 2020 году. По большому счету, Армения мало смогла продвинуться в военном отношении с 2020 года, а в моральном отношении, похоже, она только деградировала и утрачивала боевой дух», – отмечает эксперт.

По его мнению, не сможет помочь Еревану и Россия.

«Армения в 2020 году сделала ставку на Российскую Федерацию как на главного союзника. Но сейчас эта ставка не очень срабатывает. По крайней мере, пророссийская ориентация препятствует получению Ереваном поддержки со стороны Запада. Поэтому, думаю, Пашинян и взял линию на демонстративный разрыв с Россией с целью переориентации на Запад. Думаю, Россия оказалась заложницей решений 2020 года. Уже тогда было очевидно, что взятие под вывеской миротворческих сил под протекторат Карабаха делает положение РФ тут очень уязвимым, и в первую очередь зависимой от доброй воли азербайджанской стороны. С нынешней утерей Россией в регионе реальных силовых опций и реальной воли к действию российский контингент превращается, по сути, в военных заложников Азербайджана, и, скорее всего, обречен быть пассивным наблюдателем», – считает Пухов.

Он добавляет, что армяне, не желая окончательно ссориться с Россией, постараются сохранить в Гюмри 102-ю военную базу.

«Но в условиях изменения курса Армении и в случае урегулирования отношений с Азербайджаном смысл для Еревана в этой базе будет утрачен», – добавил аналитик.

Кроме того, глава Центра анализа стратегий и технологий не верит, что в ситуацию сможет вмешаться Иран.

«Иран вряд ли спасет Армению и вряд ли пойдет на вовлечение в военный конфликт с угрозой столкновения с Турцией. Кроме того, для Армении связь с Ираном крайне невыгодна в свете необходимости для Еревана борьбы за благосклонность Запада», – объясняет он.

По словам эксперта, Запад не станет препятствовать окончательному завоеванию Карабаха Азербайджаном.

«Позиция Запада пассивна и амбивалентна, и, кроме того, в значительной мере обуславливается ныне ключевым для него фактором Украины. Поставив во главу угла территориальную целостность Украины и выступая за достижение этой целостности военным путем, Запад не сможет отрицать такого же подхода для Азербайджана. Поэтому вписывание Запада за Карабах нереально. Пашинян это понимает, он надеется главным образом не на то, что Запад сможет «спасти» Карабах, а на то, что Запад сможет выступить модератором мирного урегулирования с Азербайджаном и смягчить условия этого урегулирования для Армении, с возложением в глазах армянской общественности на РФ ответственности за потерю Карабаха под лозунгом «Россия нас бросила», – резюмировал Пухов.