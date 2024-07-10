«Российские ракеты всё время улучшаются» – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 14:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже западные системы РЛС и ПВО, поставленные на Украину, с трудом справляются с модернизированными российскими ракетами, получившими множество систем противодействия.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» рассказал украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже западные системы РЛС и ПВО, поставленные на Украину, с трудом справляются с модернизированными...

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«Россияне тоже не стоят на месте. К сожалению, их оборонный комплекс работает намного быстрее, чем наш. Они на свои ракеты уже устанавливают системы отстрела тепловых ловушек, и системы отстрела радиопомех. Российские ракеты всё время улучшаются», – признал укро-эксперт.

Он пожаловался: вся надежда на то, что страны Запада поставят на Украину современную технику.

«А у нас с этим хуже, к сожалению. Единственное, союзники дают больше РЛС. Особенно Германия, она объявила о поставке новых радаров от фирмы «Hensoldt», это одни из лучших систем РЛС средней дальности.

И если мы будем раньше выявлять российские ракеты, то и сбивать будем больше», – обнадёжил «громадян» Романенко.

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