Российские самолеты могут пойти в Грузию в течение двух-трех недель

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Возобновление авиасообщения между Россий и Грузией, решение о котором принял президент Владимир Путин, может произойти только по согласованию с грузинскими властями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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«У нас запрет на регулярные и чартерные авиарейсы в Грузию действовал с июля 2019 года, – напомнил Горин в интервью «Московскому комсомольцу». – И туристические компании не могли отправлять организованных туристов в Грузию».

Запрет был введен в ответ на устроенный грузинскими националистами шабаш в ответ на появление в местном парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Впрочем, возобновление авиасообщения не будет простым процессом.

«Авиакомпаниям, чтобы поставить эти рейсы в Грузию, надо получить специальные допуски, получить слоты для перелетов, а главное — согласование грузинских авиационных властей. На это в среднем может уйти 2-3 недели, опять же повторюсь — при согласовании грузинских авиационных властей», – добавил Горин.

Он говорит, что турфирмы уже могут формировать летние предложения для россиян для поездок в Грузию.

«Туркомпании могут с 15 мая, формировать туристические поездки организованным туристам на транзитные перевозки через Ереван, а если появятся авиарейсы — уже напрямую в Грузию. Стоимость туров будет зависеть от стоимости перевозки. Сейчас авиабилеты через Ереван в оба конца стоят около 30 тысяч рублей. Виза россиянам не нужна, для въезда в Грузию достаточно загранпаспорта», – говорит вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он доволен, что Путин отменил визовый режим для граждан Грузии.

«Хорошо, что теперь будет возможность и гражданам Грузии путешествовать по России без виз. Раньше такой возможности не было», — резюмировал Горин.

Примечательно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила «провокацией» указ Владимира Путина о возобновлении прямого авиасообщения и отмену визового режима.

«Это неприемлемо до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и продолжает оккупацию грузинских территорий»,— написала Зурабишвили в своем микроблоге.

А на проведенном по этому брифинге она сказала, что Грузии «не нужны подарки от России», которые якобы ставят Грузию, которую обвиняют в нарушении западных санкций, в еще более сложное положение.

В иной тональности прозвучало по этому поводу заявление главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили.

«Это суверенное решение российского руководства и любое государство самостоятельно решает, для граждан какой страны ввести визовый режим и для каких граждан снять его», – сказал Дарчиашвили.

Он добавил, что более миллиона граждан и выходцев из Грузии, проживающих сегодня в Российской Федерации, имеют тесные связи со своей родиной.

«Именно в гуманитарной призме для любого ответственного руководства решение, по которому для наших граждан улучшаются бытовые условия, можно только приветствовать», – подчеркнул министр.

При этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили не исключает, что решение о возобновлении авиасообщения может сделать Грузию территорией для обхода Россией санкций Запада, к которым, по его словам, Тбилиси не планирует присоединяться.

«Грузия заявила о двух вопросах четко, и мы будем этой заявки придерживаться добросовестно: первое – что Грузия не станет территорией, где будет возможен обход физическими или юридическими лицами санкций против РФ. И второе – Грузия не собирается устанавливать санкции в отношении РФ», – заявил Папуашвили.

Он объяснил отказ присоединяться к санкциям национальными интересами и нежеланием провоцировать эскалацию.

Поддержали решение президента Путина и в МИД РФ.

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений»,— заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Депутат грузинского парламента Гурам Мачарашвили недоумевает?

«Россия в одностороннем порядке ввела визовый режим и в одностороннем порядке запретила прямые рейсы. Сейчас сама же все отменила. Что же тут особенного?» — недоумевает

Он напомнил, что экс-президент Михаил Саакашвили, отбывающий сейчас шестилетний тюремный срок, отменил визы для россиян еще 11 лет назад.

«Эти объяснения вряд ли в чем-то убедят оппозицию и ее сторонников, уверенных в том, что нынешняя власть является пророссийской и лишь прикрывается проевропейскими лозунгами, – комментирует заявление Мачарашвили «Коммерсант». – Но пока ничего серьезного оппозиция не предприняла. Вечером 10 мая перед зданием МИД Грузии прошла небольшая — митинговали несколько десятков человек — акция протеста против отмены виз и возобновления Россией авиасообщения».