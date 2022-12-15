«Российские школьные учебники чудовищны – русофобия и экстремизм» – историк

В российских школьных учебниках по истории до их пор восхваляются экстремистские террористические движения и герои антигосударственных переворотов, завуалированно сохраняется вся русофобская и атеистическая мифология.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доктор исторических наук Аркадий Минаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно провести радикальную реформу исторического образования применительно к своей собственной русской истории. Наши учебники, я говорю это ответственно, ужасающие. Это не учебники. Это в лучшем случае книги для чтения, которые не усваиваются. К сожалению, у нас история, преподавание истории, не выполняют важнейшие функции. Они не формируют или крайне слабо формируют национальную идентичность, русскую идентичность. И в этом вина наших академических институтов, методистов, педагогов. Наши учебники, наше историческое сознание – чудовищно», – сказал Минаков.

«В принципе, наши учебники, хоть они и разные, но все они одинаково плохие и даже вредные. Они основаны вот на этой революционно-освободительной мифологии, освободительной традиции. Где, условно говоря, роль русского народа или идеи триединства русского народа отнюдь не проводятся. Где до сих пор мифологизируется и возвеличивается история разрушительного, экстремистского террористического движения, где герои народных антигосударственных бунтов подаются как позитивные персонажи, где господствуют материалистические, социально-экономические схемы, которые изначально методически призваны были формировать, прежде всего, безбожное, атеистическое, материалистическое сознание. Вот на этих основах до сих пор построена наша учебная литература. Вся разрушительная русофобская мифология, пусть в несколько облагороженном виде, но в них сохраняется», – отметил он.

«И пока мы не избавимся от этого наследия – мы не сможем провести сколько-нибудь радикальную денацификацию на Украине. Даже когда она будет освобождена, даже когда будет одержана победа, даже когда нацистские преступники понесут заслуженное наказание, и к ним будет применяться линейка всех юридических мер, разработанных еще в 1945 году. Этого слишком мало. Нам нужно менять сознание. Нам нужно воспитывать национальную идентичность и здесь главное – школа», – объяснил историк.