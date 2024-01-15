Российские системы РЭБ на фронте столкнутся с искусственным интеллектом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские системы РЭБ, установленные по всей линии фронта, становятся серьезной проблемой для дронов ВСУ, но Украине намерены решить эту проблему с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский портал The Daily Beast.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что для решения проблемы планируется использовать алгоритмы самообучения наведения, установленные на дронах.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Beast Сэмюэл Бендетт указывает, что соединение дрона со своим оператором «является основной уязвимой точкой, поскольку на него может повлиять РЭБ».

«Прекрасно осознавая, что у них есть проблема с помехами, украинские разработчики дронов работают над решением на основе искусственного интеллекта: алгоритмом, который быстро учится распознавать цель дрона. Таким образом, если помехи станут слишком интенсивными и дрон потеряет командный сигнал, ИИ сможет взять на себя управление дроном и направить дрон на успешный удар», – пишет издание.

Разработала алгоритм украинская компания Twist Robotics, уже протестировавшая новшество. Об этом рассказал Ростислав Оленчин, соучредитель Twist Robotics.

Указывается, что ВС РФ для противодействия украинским дронам остановила свой выбор на РП-377, ранцевом радиоглушителе, который передает шум мощностью в сотни ватт на наиболее популярных для радиосвязи частотах. В последние месяцы РП-377 появились на российских танках, БТР и даже артиллерии по всей линии фронта на Украине.

«Генерируя сотни ватт энергии, они могут создать вокруг автомобиля «пузырь безопасности», защищенный от дронов», – описывает принцип действия РП-377.

При этом разрабатываемый на Украине алгоритм ИИ позволит в случае если дрон столкнется с помехами и потеряет радиосвязь со своим оператором, БПЛА к той же цели.