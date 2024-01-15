Российские системы РЭБ на фронте столкнутся с искусственным интеллектом

Олег Кравцов.  
15.01.2024 15:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1073
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские системы РЭБ, установленные по всей линии фронта, становятся серьезной проблемой для дронов ВСУ, но Украине намерены решить эту проблему с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский портал The Daily Beast.

Российские системы РЭБ, установленные по всей линии фронта, становятся серьезной проблемой для дронов ВСУ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Отмечается, что для решения проблемы планируется использовать алгоритмы самообучения наведения, установленные на дронах.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Beast Сэмюэл Бендетт указывает, что соединение дрона со своим оператором «является основной уязвимой точкой, поскольку на него может повлиять РЭБ».

«Прекрасно осознавая, что у них есть проблема с помехами, украинские разработчики дронов работают над решением на основе искусственного интеллекта: алгоритмом, который быстро учится распознавать цель дрона. Таким образом, если помехи станут слишком интенсивными и дрон потеряет командный сигнал, ИИ сможет взять на себя управление дроном и направить дрон на успешный удар», – пишет издание.

Разработала алгоритм украинская компания Twist Robotics, уже протестировавшая новшество. Об этом рассказал Ростислав Оленчин, соучредитель Twist Robotics.

Указывается, что ВС РФ для противодействия украинским дронам остановила свой выбор на РП-377, ранцевом радиоглушителе, который передает шум мощностью в сотни ватт на наиболее популярных для радиосвязи частотах. В последние месяцы РП-377 появились на российских танках, БТР и даже артиллерии по всей линии фронта на Украине.

«Генерируя сотни ватт энергии, они могут создать вокруг автомобиля «пузырь безопасности», защищенный от дронов», – описывает принцип действия РП-377.

При этом разрабатываемый на Украине алгоритм ИИ позволит в случае если дрон столкнется с помехами и потеряет радиосвязь со своим оператором, БПЛА к той же цели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть