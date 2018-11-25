Российские боевые вертолеты отогнали украинские катера от Крымского моста

25.11.2018

Российская морская боевая авиация сымитировала атаку на бронекатера ВМС Украины, которые продолжают ожидать возможности захода в Азовское море, несмотря на заявление РФ о перекрытии Керченского пролива после утренней провокации Киева.

«В 13:12 зафиксировано мероприятие двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс», – говорится в сообщении командования ВМСУ. Там утверждают, что вертолеты были захвачены «на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров».

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«Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом», – говорится в сообщении.

Интересно также, что украинская сторона сообщает о названной причине перекрытия фарватера.

«В 13:42 по информации «Керчьтрафикконтроля» на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря», – говорится в сообщении ВМСУ.

Находящийся в Керчи руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков сообщает подробности инцидента в своем блоге.

«Где-то в половину второго дня сюда подошли два украинских артиллерийских катера и рейдовый буксир. И после того, как они поняли, что все закрыто, в сопровождении двух вертолетов Ка-52 они отползли в сторону якорной стоянки. Сейчас движения в проливе нет. Между арками моста развернут сухогруз. Сейчас подошел российский сторожевик. Все перекрыто», – сказал Крючков.