Российские военные заменили на освобожденных территориях сбежавших местных медиков

Анатолий Лапин.  
17.02.2023 18:57
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинские медики бросили свое население и сбежали из больниц после прихода российской армии.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил действующий боец спецподразделения с позывным «Хилер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские медики бросили свое население и сбежали из больниц после прихода российской армии. Об...

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По словам силовика, доходило до того, что раненым мирным жителям помогали сами военные, имеющие элементарные познания в медицине.

«Я хочу закинуть камень украинским врачам, которые массово сбежали за территорию своих больниц, оставив территорию, подконтрольную на сегодняшний день Российской Федерации. «Молодцы, ребята»! Абсолютно поликлиники пустые, больницы пустые. В Голой Пристани чего стоит больница! Мы оказывали помощь в ампутации конечностей, ампутация правой нижней конечности – один был врач. Помощь оказывали вплоть до того, что после оказания помощи, – там было ранено в Голой Пристани более 10-ти человек, осколочно. ТХО делали наши ребята, без медобразования, совместно со мной», – заявил «Хилер».

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