Российский автопром: есть ли свет в конце тоннеля?

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за первое полугодие российский автопром выпустил 197 тысяч легковых автомобилей, что на 29,9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Росстат.

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При этом указывается, что в июне произведено 42 тысячи машин — в 3,1 раза больше, чем год назад, а результаты мая превзошли прошлогодние показатели сразу в 11 раз.

Эксперты соглашаются, что российский автопром восстанавливаются, но указывают на ряд проблем.

По словам консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, рассчитывать на то, что российский автопром в обозримой перспективе выйдет на «досанкционные» показатели уровня 2020–2021 годов, не стоит.

«Результат первого полугодия — менее 200 тыс. машин. По итогам года, судя по всему, будет собрано около 450 тыс. легковых автомобилей. При этом заводы Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и Stellantis в общей сложности производили в год 600–700 тыс. автомобилей. Нарастить такой объем выпуска в обозримой перспективе невозможно», – сказал Бургазлиев «Известиям».

Он полагает, что потенциальных инвесторов могут отпугнуть «постоянно меняющиеся правила игры», среди которых – резкое повышение ставок утилизационного сбора, переход интеллектуальных прав на модели и технологии российской стороне, прописанные в стратегии развития автопрома.

Иного мнения придерживается профильный аналитик Владимир Беспалов, полагающий, что на заводах, оставленных западными компаниями, вполне может начаться выпуск автомобилей других брендов.

«Возможно, производство автомобилей будет налажено только на части мощностей. Конечно, ни в этом, ни в следующем году достичь результат 2021 года не получится. Однако в течение двух-трех лет такой шанс у российских автозаводов есть», – говорит Беспалов.

Одними из потенциальных претендентов на простаивающие заводы он называет российские проекты «Атом» и «Нева» и не исключает и появления в российском автопроме новых игроков из дружественных стран.

«Первый этап, связанный с максимально оперативным привлечением иностранных партнеров для возобновления производства на простаивающих предприятиях, уже прошел. Или, по крайней мере, близок к завершению. Повышение ставок утилизационного сбора направлено в первую очередь на повышение степени локализации автомобилей, собираемых в нашей стране, а также на дальнейшее привлечение в автопром новых производителей, но уже на новых условия», – объясняет эксперт.

Похожие мысли, хотя и с оговорками, высказывает и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, обративший внимание, что в России по-прежнему отмечается высокий спрос на новые машины, в том числе и отложенный, который в большей степени может быть удовлетворен за счет моделей российского производства.

«Рано или поздно за счет спроса на автомобили их производство выйдет на уровень 1,2–1,5 млн штук в год. Однако спрогнозировать, когда это пройдет, сейчас крайне сложно. На ситуацию влияет масса факторов. Например, в начале года мало кто предполагал, что курс рубля достигнет нынешних значений. Несмотря на понимание неизбежности повышения утильсбора, было неясно, насколько он в результате вырастет. И сейчас нельзя гарантировать, что в следующем году он не повысится снова. Все это заметно влияет на стоимость автомобилей, спрос на них, а соответственно, и на производство машин в нашей стране», – сказал Кадаков.