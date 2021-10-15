Российский БПК «Адмирал Трибуц» пошёл на таран эсминца США – американец сбежал
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского Флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России.
Об этом сообщает сайт Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эсминец «Chafee» (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы.
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, находившийся в данном районе, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий.
Американский корабль был также уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».
После полученного предостережения эсминец «Chafee», вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого.
Действуя в рамках международных правил мореплавания, БПК «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
Эсминец УРО «Chafee», убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», – говорится в сообщении.
Действия экипажа эсминца «Chafee» ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.
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