Российский Фонд кино блокирует фильм про оборону Севастополя – сенатор

20.12.2018, Москва

Российский Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии отказывает в заявке на фильм о Великой Отечественной войне.

Об этом в ходе «Круглого стола» в рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ заявила сенатор Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два года фонд кино отказывает в заявке продюсерской группы на фильм «Севастополь 1942» о последних днях обороны Севастополя. Причём, что первый, что второй раз в сценарной группе фильм занимал третью позицию, на втором конкурсе – первую позицию, и на уровне распределения грантов в экспертной комиссии фильм рубится.

Мне очень интересно посмотреть, сколько фильмов и по каким направлениям было профинансировано за государственный счёт, и что это за фильмы. Потому что это тоже очень хороший образчик и показатель того, как наши государственные фонды работают, и прежде всего – в чьих интересах», – отметила Тимофеева.