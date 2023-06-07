Российский генерал: Придется бить по европейским аэродромам

Олег Кравцов.  
07.06.2023 14:28
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Соединенные Штаты подставляют европейцев, позовлив им поставки американских истребителей F-16 Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский.

Соединенные Штаты подставляют европейцев, позовлив им поставки американских истребителей F-16 Украине. Об этом, передает...

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«Пентагон, как трусливый пес, поджавши хвост, заявляет: мы не против поставок самолетов F-16 Украине. Но только пусть это будем не мы. Дескать, их поставляют те ребята, что сейчас в Европе рулят под нашим контролем. Сами мы ни при чем», – сказал генерал в интервью «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, почему Пентагон выбрал такую позицию.

«Штаты стараются спихнуть это решение на европейцев. Вроде как – мы умываем руки, младшие партнеры по НАТО сами мечтают помочь Украине. Фактически США подставляют европейцев. Они прекрасно понимают, что поставки F-16 Киеву – это принципиально новый уровень эскалации конфликта. США выгодна война в Европе. Такими поставками они фактически толкают в эту войну   своих европейских вассалов», – убежден Ретунский.

По его словам, если эти самолеты будут базироваться на европейских аэродромах, то их нужно уничтожать.

«На этот счет у меня позиция однозначная. И не только относительно аэродромов. По поводу них, а также относительно различных перевалочных баз, используемых для поставок вооружения на Украину, считаю, давно уже необходимо официально и громко заявить: все это — цели, которые мы будем уничтожать!», – подчеркнул генерал.

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