Российский Красный Крест не работает на новых территориях России

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Российское отделение Красного Креста не имеет своих представительств в четырех новых регионах, ставших частью РФ в этом году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, отвечая на соответствующий вопрос.

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«На данный момент мы не работаем в новых регионах. Однако мы сотрудничаем с российскими организациями, которые там работают, и стараемся ни один запрос без ответа не оставлять. Мы его переадресуем в те организации, которые имеют там возможность действовать. В Донецке и в Луганске сейчас работает Международный комитет Красного Креста, и мы ежедневно обсуждаем варианты оказания помощи на этих территориях с коллегами. Но вопрос, конечно, очень сложный», – сказал Савчук.

В свою очередь издание поинтересовалось, когда появились региональные отделения РКК в Крыму и Севастополе.

«В 2014 году они провели свою региональную конференцию и приняли решение войти в состав Российской Федерации. Это было не решение центрального аппарата РКК. Конечно, стоит отметить, что тогда на этих территориях не было боевых действий. Открыть или перезапустить отделение в мирном городе намного проще, чем открыть отделение на территории, на которой идут боевые действия», добавил председатель РКК.

При этом он не смог ответить на вопрос, планирует ли РКК начать работу в новых регионах.

«Мы не работаем там не из-за МККК. Не совсем так. Международный комитет Красного Креста специально создавался для того, чтобы работать во время вооруженных конфликтов. У них есть большой опыт для этого. И мы активно наблюдаем за работой коллег в этих регионах, потому что если этой работы будет недостаточно или гуманитарные потребности будут требовать включения в этот процесс Российского Красного Креста, то мы, конечно, будем предпринимать какие-то действия», – резюмировал Савчук.