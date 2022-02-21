Российский Крым приходит на помощь эвакуированным из Донбасса

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В Крыму на базе администраций муниципалитетов сегодня идет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. К сбору подключились партячейки «Единой России», на которой лежит координация всей акции.

У волонтеров партии наработан опыт по общению с населением в период вододефицита и доставке продуктов пенсионерам в локдаун. Не без скандалов с пиаром на фоне партийных флагов, конечно.



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Всю собранную гуманитарку к обеду доставят в Симферополь на территорию типографии «Таврида». Дальше грузовики пойдут на Ростов.

В Симферополе гуманитарную помощь принимают на трех рынках: Центральном, Куйбышевском и Залесском.

«Пункты сборы работают с 9.00 до 14.00. Необходимы продукты питания с длительным сроком хранения, теплые вещи, предметы гигиены и первой необходимости, – сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Максим Балахонов ного детей, поэтому нужны памперсы, детские вещи, детское питание».

В Севастополе сбор гуманитарной помощи начали еще в пятницу. Груз готовят к отправке в Ростовскую область завтра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пересчитал свободные места в объектах размещения и выдал в федеральный штаб точную цифру – 544 человека. Власти Крыма конкретики избегают.

«Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу. Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным. Партийные структуры «Единой России» в Крыму, депутаты, волонтёрский центр партии уже приступили к сбору гуманитарной помощи, первая часть которой будет отправлена в ближайшие дни», – высказался на своей странице в соцсетях спикер парламента Крыма и лидер местных единороссов Владимир Константинов.

Тем не менее, беженцы из ДНР и ЛНР уже прибывают в Крым, останавливаются у друзей и знакомых. Керченское отделение «Красного креста» обратилось к горожанам с просьбой поделиться раскладушками, потому что людям негде спать. Единственный вариант для расселения – детские оздоровительные лагеря, которые сейчас пустуют. Но они не отапливаются и кормить в них беженцев нечем.