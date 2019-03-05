Российский либерал избежал преследования за «Гитлера-освободителя»

05.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Эксперты Следственного комитета РФ не нашли правонарушений в выступлении российского либерального писателя Дмитрия Быкова, который несколько недель назад позитивно оценил Гитлера, заявив, что, если бы тот не уничтожил евреев, то был бы популярен в России как освободитель от коммунистического рабства.

Проведенная экспертиза обнаружила отсутствие в словах Быкова неуважение к обществу или осквернения символов воинской славы России, а также отрицания фактов Нюрнбергского трибунала.

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Напомним, что ранее Быков заявил, что после «новой перестройки» обязательно выпустит книгу о гитлеровском коллаборационисте генерале Власове.

«Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу… К сожалению, российская гражданская война сороковых годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это ещё одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной, и такой ценой покупать независимость российский социум не был готов… Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен. Но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией в России не победит никогда. Это важный закон, и это так», – заявлял Быков.