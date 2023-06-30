Российский омбудсмен вступает в борьбу с русофобией в Молдове

Елена Острякова.  
30.06.2023 14:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Молдова, Политика, Права человека, Приднестровье, Россия


Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова будет принимать жалобы граждан Приднестровья

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова будет принимать жалобы граждан Приднестровья Об...

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«Имеют место проявления русофобии. Я со своей стороны намерена обратиться с официальным заявлением в международные органы, включая верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара совета Европы по правам человека, генерального секретаря Совета Европы. Хотелось бы обратить внимание всего международного сообщества на недопустимость любых проявлений дискриминации людей», – заявила Москалькова в ходе видеоконференции со своим приднестровским коллегой.

Омбудсмены обсудили скандальный молдавский закон «о сепаратизме», по которому к уголовной ответственности можно привлечь любого гражданина Приднестровья.

Кроме того, уполномоченный по правам человека ПМР Вячеслав Косинский поднял вопрос о нарушениях прав человека при пересечении гражданами РФ границы в аэропорту Кишинева.

«Граждане Приднестровья с российскими паспортами подвергаются унизительному досмотру, а иногда их не пропускают к месту жительства», – сказал Коснинский.

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