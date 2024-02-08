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Президент Украины Владимир Зеленский должен дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «о преследованиях христиан-евангелистов на Донбассе». Это якобы повлияет на аудиторию консервативных христиан, которая смотрит Карлсона в США.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Вышка» заявил иноагент, экстремист и террорист, объявленный в розыск в РФ, Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто смотрит Карлсона? Консервативные христиане в США. Путин наверняка этой аудитории скажет о религиозных преследованиях в Украине, имея ввиду РПЦ. Но у нас есть гораздо более серьезный аргумент, чтобы отбить этот. Надо сказать, что Путин развернул репрессии против хритиан-евангелистов на Донбассе. Это гораздо ближе американской аудитории Такера Карлсона», – утверждает Пономарев.

Отметим, что в ДНР официально запрещена экстремистская секта «Свидетелей Иеговы», которых в США насчитывается немногим больше миллиона человек.

В прошлом году Карлсон рассказывал своей аудитории о гонениях на Православную церковь на Украине.