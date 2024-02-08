Российский перебежчик-террорист «сообразил», о чём Зеленскому надо наврать Карлсону

Елена Острякова.  
08.02.2024 18:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Президент Украины Владимир Зеленский должен дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «о преследованиях христиан-евангелистов на Донбассе». Это якобы повлияет на аудиторию консервативных христиан, которая смотрит Карлсона в США.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Вышка» заявил иноагент, экстремист и террорист, объявленный в розыск в РФ, Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский должен дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «о преследованиях христиан-евангелистов...

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«Кто смотрит Карлсона? Консервативные христиане в США. Путин наверняка этой аудитории скажет о религиозных преследованиях в Украине, имея ввиду РПЦ. Но у нас есть гораздо более серьезный аргумент, чтобы отбить этот. Надо сказать, что Путин развернул репрессии против хритиан-евангелистов на Донбассе. Это гораздо ближе американской аудитории Такера Карлсона», – утверждает Пономарев.

Отметим, что в ДНР официально запрещена экстремистская секта «Свидетелей Иеговы», которых в США насчитывается немногим больше миллиона человек.

В прошлом году Карлсон рассказывал своей аудитории о гонениях на Православную церковь на Украине.

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