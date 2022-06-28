Российский политолог озвучил серьёзные претензии к ходу СВО: «Мы показываем слабость»

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Новости Украины

Россия проваливает работу с привлечением населения освобожденных территорий на свою сторону. Новые администрацию создаются неактивно и работают часто неэффективно. Наступление армии идёт совсем не так быстро, как ожидалось.

Об этом в эфире интернет-канала ОСН заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Маркова, Россия сможет выиграть в глобальном противостоянии с Западом только в том случае, если будет демонстрировать эффективность и скорость принятия решений на Украине.

«Запад прекратит борьбу против России тогда, когда он из-за своих ошибок такую проблему получит, которая значительно больше им будет рассматриваться, чем проблема, связанная с Россией. Вторая возможность – если Россия проявит большую силу и сможет взять контроль почти над всей территорией Украины, за исключением трех западных областей, и сможет при этом, на всех областях установить достаточно быстрый, эффективный пророссийский патриотический режим. Мы видели, что чеченцы тоже воевали против России, а сейчас являются одними из главных патриотов. Когда херсонский спецназ, николаевский спецназ, одесский, харьковский, киевский будут соревноваться друг с другом в патриотических боях за интересы России, когда люди будут говорить: «Харьковчанин, одессит, значит, там такие крутые пророссийские люди, как в Крыму или Чечне». Вот тогда, возможно, Запад будет вынужден отказаться от этого противостояния. Но пока мы не показываем силы. Пока мы показываем слабость. У нас слабость в том, что мы не смогли взять крупные города, отхлынули, сражаемся за деревни. Горское, Золотое, небольшие городишки взяты. Хорошо, что взяты, но это не та сила армии России, на которую многие рассчитывали. Плюс, формирование политических структур на освобожденных территориях идет очень плохо, слабо, неэффективно. Мы проваливаем во многом работу по тому, чтобы привлечь на свою сторону население освобожденных регионов», – заявил Марков.