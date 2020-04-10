Российский политолог пообещал разобраться с экспериментатором Лукашенко

10.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит «чудовищный эксперимент» над своим народом, поскольку ситуация с коронавирусом в стране вышла из-под контроля.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заигравшийся в крутого батьку Лукашенко начал свою борьбу с эпидемией путём её полного отрицания, рекомендовав для профилактики пить водку, ходить в баню и заниматься спортом.

Однако отрицание реальности не означает того, что она вас не настигнет. Это произошло и с Лукашенко. Поняв, что просчитался с оценкой угрозы, которую представляет коронавирус, он не стал извиняться и принимать срочные меры для исправления ситуации.

Вместо этого, чтобы не потерять лицо, он решился поставить чудовищный эксперимент над своим народом и продолжает игнорировать опасность», – написал Гращенков.

Российский политолог уверен, что амбиции Лукашенко обойдутся белорусскому народу в десятки тысяч погибших.

«Есть основания полагать, что местный Минздрав здорово приукрашивает её, стремясь угодить своему лидеру. Будем с этим разбираться», – пообещал Гращенков.