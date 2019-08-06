Российский поп-певец оправдал нетрадиционное исполнение гимна Севастополя «велением сердца»

06.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Российский поп-певец Митя Фомин вляпался в скандал после того, как исполнил в античном амфитеатре Херсонеса свою версию песни «Легендарный Севастополь» в авторской аранжировке — под гитары с детским хором.

Такое исполнение возмутило общественную организацию «Севастопольская оборона», которая обратилась в городскую прокуратуру с требованием привлечь певца к административной ответственности за искажение гимна Севастополя.

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Спустя месяц Фомин отреагировал на возмущение общественников, опубликовав статью на сайте Hellomagazine.

«Мы с моим живым бэндом Freeugolnik выступаем с акустическими инструментами – три гитары и барабаны. Учитывая специфику жанра, мы переложили партитуру гимна на несколько партий, таким образом выразив уважение к этой крупной музыкальной форме.

Мы пригласили детский хор – некрепкие звонкие голоса помогали изо всех сил. С нами на сцену вышли воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища – это был красивый музыкальный номер. Зал встал с первых нот, и мы вместе спели поистине народную песню хором”, – написал Фомин.

Певец утверждает, что скандал с жалобой в прокуратуру заставил его задуматься «о более глубоких вещах» – о праве художника на самовыражение и интерпретацию.

В качестве примера такого самовыражения он привел антихристианскую постановку оперы Вагнера «Тангайзер» в Новосибирске, строительство небоскребов «Охта-центр» и «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге и пропагандирующий гомосексуализм балет «Нуреев» в Большом театре в постановке Кирилла Серебренникова.

«Конфликт нового к архаичному вечный. Никто не говорит, что традиции – это плохо. Но если песня исполнена в другом жанре – это не значит, что она стала хуже. Это значит, что жанр вам не близок. Если в арсенале артиста нет оркестра, а есть желание быть благодарным городу, его истории и культуре, он имеет право исполнить песню национального наследия так, как велит ему сердце», – настаивает Митя Фомин.