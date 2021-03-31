Российский «Спутник V» расколол Евросоюз

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Из-за российской антиковидной вакцины «Спутник V» в Европейском союзе наступил раскол.

Об этом, как сообщают «Известия», пишет французская газета Le Monde.

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Ссылаясь на свои источники, издание сообщило, что в ближайшее время Еврокомиссия все-таки вступит в переговоры с РФПИ, поскольку на этом активно настаивают несколько стран, в первую очередь Германия.

Пока же российская вакцина ждет своего одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). При этом, как сказали российской газете в агентстве, «сроки авторизации будут зависеть от способности компании предоставить необходимые данные и ответить на вопросы, возникающие в ходе оценки».

В свою очередь заместитель главы Института Европы РАН Владислав Белов прогнозирует усугубление раскола в ЕС по этому вопросу.

«Если EMA будет задерживать одобрение «Спутника V», то не только Венгрия и Словакия, но и другие страны решат применять вакцину самостоятельно. Отдельные государства торопят Брюссель», – отметил эксперт.

«Любая вакцина — это сотни миллиардов долларов, и любая компания, которая выходит на этот рынок, попадает под прицел геополитики. Поэтому здесь могут быть использованы все средства недобросовестной конкуренции — вплоть до провокаций», – предупреждает Белов.

При этом о намерении закупить «Спутник V» заявила Австрия: по словам ее канцлера Себастьяна Курца, власти «находятся в хорошем диалоге с российской стороной» с февраля и начиная с апреля могут закупить один миллион доз препарата.