Российский телеканал снимает шоу про монастырь в сербском борделе

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Телеканал «Ю» запустил новое шоу «Грешницы на перевоспитании», в ходе которого эскортницы должны духовно преобразиться в стенах православного монастыря.

При этом сам монастырь снимается в публичном доме в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сомнительный телепроект запустил телеканал «Ю», негласно принадлежащий олигарху Алишеру Усманову (номинальный владелец – Иван Таврин). Согласно идее шоу, российским эскортницам (элитным проституткам) в стенах православного монастыря дается возможность переосмыслить свою жизнь и покаяться.

«Одной из участниц стала нижегородка Анастасия Кукаева. В визитке шоу 29-летняя проститутка рассказала, что носит часы за два миллиона, имеет трешку в центре Москвы, коттедж и люксовое авто. У нее есть диплом историка, полученный в Мининском университете. Однако успеха Анастасия добилась не по образованию, а благодаря торговле своим телом. – Поужинать со мной в ресторане – 50 тысяч рублей, обязательно должен быть пятизвездочный отель, обязательно должен быть класса люкс автомобиль и букет, – рассказала Анастасия», – говорит об одной из участниц «Грешниц на перевоспитании» журналист и блогер Сергей Мардан.

При этом он отмечает, что подобная затея в первую очередь бьет по репутации Русской православной церкви, поскольку обычный зритель «уверен в том, что РПЦ совсем краёв не видит, раз соглашается делать телешоу с эскортницами».

«А теперь представьте всего на минутку, смог бы медиа-холдинг Таврина-Усманова снять и поставить в эфир что-нибудь подобное на исламскую тематику? Вот и я сомневаюсь», – отмечает Мардан.

При этом проект снимается даже не в России, а в Сербии, в декорациях ненастоящего монастыря с ненастоящими монахинями.

«Грешниц на перевоспитании» снимают не в монастыре, а в реальном сербском борделе, который выдают за русский монастырь. Это гостиница в таком искусственном этно-хуторке Ечка в Воеводине, на севере от Белграда. Известный старый бордель с рестораном. Держат, кстати, русские. Таким образом б…и с телеканала «Ю» косвенно дискредитируют РПЦ и СПЦ», – считает политолог и журналист Иван Скориков.