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24.10.2021 18:02 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Болгария, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США
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Российский ученый призвал «прекратить разговоры о предательстве болгарских братушек»

75% населения Болгарии сохраняют русофильские настроения, но у американцев приоритет во всех сферах жизни...

75% населения Болгарии сохраняют русофильские настроения, но у американцев приоритет во всех сферах жизни этой страны.

Об этом заявил директор Института истории филиала Крымского федерального университета Ярослав Иваниченко на  научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Болгария не случайно стала предметом особого внимания Вашингтона. США рассматривают ее как ключевую страну Балкано-Черноморского бассейна и, понимая историческую связь с Россией, оказывают усиленное влияние на болгарское общество.

Американские программы затрагивают все сферы жизни. Имеет место усиление прозападных тенденций и ослабление русофильских традиций. Русофилы подвергаются преследованию, полиция просматривает их переписку, возбуждает уголовные дела. Практически прекратилось изучение русского языка в школах и вузах», – сказал Иваниченко.

Он считает, что иногда Россия сама подставляет болгарских русофилов. Иваниченко утверждает, что такие общественные деятели как православный олигарх Константин Малафеев и бывший директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников предлагали союзникам не вполне легальную схему финансирования. Это происходило во многом потому, что в Болгарии нет ни одного банка с российским участием.

«Необходимо сказать, что Россия в ряде случаев сама дает повод для разжигания русофобских настроений. Например, русофильские организации финансируются сейчас не открытым способом, легально, а через программы и фонды «под столом», что делает эту помощь уязвимой. Создаются поводы обвинить их в шпионаже против Болгарии», – сказал Иваниченко.

Он осудил имеющие место в российском обществе разговоры о предательстве Болгарии во время двух мировых войн.

«Необходимо прекратить разговоры о «предательстве болгарского народа и неблагодарности братушек, которых мы кода-то освободили». Это неправильно. Кто кого предал – это дискуссионный вопрос», – сказал Иваниченко.

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