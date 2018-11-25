25.11.2018, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Россия, Украина
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Российский военный эксперт: Украина добилась своей цели

Украина добилась своей цели, обострив ситуацию в Керченском проливе, чтобы спровоцировать введение новой волны санкций против РФ.  Киев также попытаться подключить к конфликту вокруг Азовского моря другие страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Украина все это время пытается любой ценой спровоцировать силовую ситуацию, которая позволила бы ей в очередной раз рассказать, какая она несчастная. Пограничники действовали правильно. Лично мое мнение: ситуация получилась такой, какую хотела Украина. Сейчас опять начнется международное давление на Россию, крики об очередных санкциях», – сказал Шурыгин.

Вместе с тем он полагает, что привлечь третьи страны к конфликту Украине не удастся.

«Главная задача Украины – как-то интернационализировать этот конфликт. Я думаю, что она извлечет максимум из идеологической составляющей, но привлечь туда иностранные военные корабли ей не удастся», – сказал Шурыгин.

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