Российский военный эксперт: Украина добилась своей цели

25.11.2018, Москва, Елена Острякова

Украина добилась своей цели, обострив ситуацию в Керченском проливе, чтобы спровоцировать введение новой волны санкций против РФ. Киев также попытаться подключить к конфликту вокруг Азовского моря другие страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Украина все это время пытается любой ценой спровоцировать силовую ситуацию, которая позволила бы ей в очередной раз рассказать, какая она несчастная. Пограничники действовали правильно. Лично мое мнение: ситуация получилась такой, какую хотела Украина. Сейчас опять начнется международное давление на Россию, крики об очередных санкциях», – сказал Шурыгин.

Вместе с тем он полагает, что привлечь третьи страны к конфликту Украине не удастся.

«Главная задача Украины – как-то интернационализировать этот конфликт. Я думаю, что она извлечет максимум из идеологической составляющей, но привлечь туда иностранные военные корабли ей не удастся», – сказал Шурыгин.