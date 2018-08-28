Российским госорганам предложили считать украинцев и белорусов русскими

28.08.2018, Москва, Елена Острякова

Каждый человек, который может идентифицировать себя как русского, должен иметь автоматическое право на получение российского гражданства.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский публицист Егор Холмогоров.

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«Грубо говоря, у него должна быть возможность в любой момент получить «карту русского», которую он сможет обменять на российский паспорт по первому требованию в ближайшем российском консульстве», – сказал Холмогоров.

Он полагает, что русским можно считать любого, у кого в свидетельстве о рождении хотя бы один из родителей указан как русский и кто знает русский язык

«Это правило мы можем расширить на украинцев и белорусов, потому что подавляющее большинство тех, кто записан так в советских документах, это люди русского этнического происхождения. Искусственная советская национальная политика переписывала их в украинцы и белорусы», – сказал Холмогоров.

По его мнению, если руководствоваться предложенным им правилом, удастся решить проблемы 98% людей, желающих получить российское гражданство. Проблемы оставшихся 2% смогут решить специально созданные комиссии.

«Есть определенное количество людей, которые не только по документам украинцы, но и по своей сути необандеровцы, но вряд ли они выстроятся в очередь к российскому консульству в Киеве за паспортами», – подытожил Холмогоров.