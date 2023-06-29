Российским «стратегам» прокладывают маршрут на Кубу

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Куба представляет интерес для России в плане военно-технического сотрудничества.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные аналитики, давая оценки визиту министра обороны Кубы в Москву и его встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев отмечает, что на вооружении кубинской армии все еще стоит старое советское вооружение 80-х годов, которое следует обновить.

«Здесь следует учитывать, что Куба – это страна, которая имеет большое влияние в регионе Южной Америки на очень многие страны. Учитывая наши давние добрые отношения, мы вполне можем надеяться, что она может стать центром продвижения нашего вооружения в целом на латиноамериканском рынке вооружений», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

Он считает, что соседство Кубы с США могло бы дать России возможность испытать ряд перспективных, в первую очередь радиоэлектронных систем вооружения, вблизи границ потенциального противника, что было бы важно для улучшения их эффективности.

При этом эксперт прокомментировал возможность возобновления деятельности бывшей военной базы в Лурдесе.

«Сегодня в области радиоэлектронной разведки у нас имеются такие новые эффективные средства, что необходимость в этой базе остро не стоит», – полагает Хатылев.

Он добавил, что российские специалисты, проводившие недавно оценку состояния этой законсервированной станции, говорят, что состояние помещений и коммуникаций на ней сейчас такое, что восстанавливать ее неэффективно. Легче и дешевле построить новую, если будут достигнуты такие договоренности.

А вот капитан 1-го ранга в отставке Владимир Гундаров считает, что военная база на Кубе в Лурдесе все-таки может быть России интересна. По его словам, Куба является для РФ очень интересной точкой на карте с позиции авиационного патрулирования Северной Атлантики.

«Дело в том, что наши стратегические самолёты могли бы взлетать из Оленегорска в Мурманской области, пролетать над нейтральными водами Атлантики до Кубы, садится там на каком-то аэродроме. Затем, отдохнув, дозаправившись и проведя техническое обслуживание, отправиться в какую-нибудь африканскую страну. Раньше это, допустим, мог быть для нас тот же Египет. Сегодня, возможно, какая-то другая страна. И оттуда уже наши самолеты могли бы вернуться домой в Оленегорск, либо к месту базирования где-нибудь в Вологодской области. Это тот стратегический треугольник, по которому раньше все время летала наша стратегическая авиация», – говорит Гундаров.

Он убежден, что раз уж отношения с США вернулись к временам «холодной войны», то России следует возобновить с Кубой не только военно-техническое, но и военное сотрудничество.

«Мы могли бы оказывать Кубе материально-техническую помощь, а она, в обмен давать нам возможность взять в аренду или использовать на ее территории ряд военных объектов. Таких, к примеру, как аэродромы», – подчеркнул Гундаров.

Он добавил, что «мы сейчас активно движемся в этом направлении».