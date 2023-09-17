«Российско-китайский военный союз – результат близорукой политики Вашингтона» – американский аналитик

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Военное сотрудничество между Москвой и Пекином – это не просто неизбежное сближение «двух авторитарных государств-единомышленников». Это прямой ответ на американскую игру мускулами в Азиатском регионе.

Об этом пишет американский публицист, старший научный сотрудник фонда Eurasia Group Марк Ханна в статье, опубликованной в National Interest.

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Автор напоминает о серии завершившихся недавно российско-китайских военно-воздушных и военно-морских учений, получивших название «Север/Взаимодействие-2023». Государственные СМИ Китая назвали учения «существенным проявлением стратегического партнерства Китая и России». Учения прошли у берегов Японии, напугав одного из самых важных союзников Америки в Азии.

Затем российско-китайская военно-морская флотилия приблизилась к побережью Аляски. Представители администрации Байдена приуменьшили эту новость, подчеркнув, что патрулирование проходило в международных водах. Но сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан назвал военно-морской патруль Москвы и Пекина свидетельством «новой эры авторитарной агрессии». Это заставило некоторых высказывать опасения, что подобные события сигнализируют о возникновении в Азии силового блока, стремящегося оспорить американское влияние.

«Однако ведущие чиновники и комментаторы часто не понимают, как сами Соединенные Штаты помогли создать условия для усиления российско-китайского сближения. Военное сотрудничество между Москвой и Пекином — это не просто неизбежное сближение авторитарных государств-единомышленников, как предполагает популярная версия. Это также прямой ответ на американскую игру мускулами в регионе», – пишет Марк Ханна.

Эксперт напоминает, как в прошлом году США подстрекали Китай несколькими способами.

«Вашингтон направил в Южную Корею подводную лодку с ядерным вооружением в целях демонстрации силы, укрепил партнерство с Индией и углубил стратегическую координацию с другими участниками Четырехстороннего диалога по безопасности («Четверка») [США, Индия, Япония и Австралия. – прим.]. Вашингтон также провел знаковые военные учения с Японией и заключил сделку о размещении дополнительных войск на Филиппинах», – освежает память автор National Interest.

Ханна оспаривает мнение тех американских политиков, которые рассматривают эти шаги просто как пропорциональный ответ на эскалацию территориальных претензий Китая и враждебную риторику в отношении Тайваня:

«Сдерживание одной стороны – это провокация другой стороны. Когда Вашингтон мобилизует своих партнеров для демонстрации военной силы и продолжает интегрировать тихоокеанские государства в свою сеть военных союзов, Пекин склонен воспринимать угрозы своим региональным интересам. Теория международных отношений говорит о том, что государства часто решают присоединиться к другим, когда они чувствуют необходимость балансировать против враждебных намерений соперничающих держав. Хорошо это или плохо, но когда Соединенные Штаты укрепят свою оборонную позицию в Азии, Китай, естественно, увидит в лице России партнера по коалиции», – отмечает автор.

Марк Ханна замечает, что напористая политика Вашингтона в Азии подтолкнула Пекин к расширению военного сотрудничества с Москвой, несмотря на всю настороженность их отношений в первые годы после холодной войны.

«Аналогичная тенденция наблюдается и в Арктике. Россия традиционно с подозрением относится к стратегическим амбициям Китая в Арктике, но бойкот Арктического совета по инициативе США подтолкнул Россию к расширению сотрудничества с Китаем в регионе. Две страны использовали отсутствие Америки на заседании Арктического совета для дальнейшего укрепления связей в сфере безопасности», – подчеркнул аналитик.

Автор далее указывает, что отношения Москвы и Пекина «далеки от идиллии»: Китай якобы отказался поддержать российский «авторитарный крестовый поход против либерального миропорядка», придерживается санкций в отношении России, в российско-украинском конфликте придерживается нейтралитета и выдвигает свой план урегулирования, который может не устроить Россию.

Он призывает руководство США воспользоваться опытом Ричарда Никсона и вбить клин в российско-китайский альянс. В качестве «положительного примера» Марк Ханна привёл ограничение Банком Китая на операции российских клиентов в нескольких западных странах, что можно расценить как примирительный жест после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

«Соединенные Штаты поспешили использовать свою военную мощь и дипломатическое влияние для расширения своей власти на задворках Китая. Однако они не решаются творчески использовать затянувшиеся отношения между Москвой и Пекином. Если Вашингтон решит начать близорукую борьбу за влияние в Азии, но откажется от творческого дипломатического взаимодействия с Китаем, он не просто упустит возможность снова отделить Китай от России. Вместо этого это создаст стимулы для объединения этих двух великих держав, что приведет к результату, которого в США больше всего боятся», – тревожится Марк Ханна.