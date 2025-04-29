«Российское общество держится в тонусе, тогда как мотивация украинцев падает» – Бортник
Российское руководство не переходит на мирную риторику, чтобы общество и армия не расслаблялись в предвкушении скорого мира, который скорее всего не наступит.
Об этом на канале «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Лавров в интервью американскому каналу CBS повторил все предыдущие требования Москвы. Но мне кажется, что Москва это делает умышленно с точки зрения, чтобы не допустить демобилизацию российской армии и российского общества. Чтобы российское общество не поверило в быстрый мир, потому что это может привести к расхлаждению российской армии», – рассуждал Бортник.
Он пожаловался, что на Украине это уже началось, и мотивация ВСУ падает.
«У нас уже это имеет такой эффект. Наше общество всё больше и больше ныряет в такую мирную риторику, и мотивация солдата и офицера на фронте может падать из-за того, что если мир близко, зачем погибать?», – подытожил политолог.
При этом он отметил, что поток добровольцев в российскую армию растёт.
«Но вероятность мира еще не прописана свинцовыми буквами, я хочу сказать.
И по нашей оценке, вероятность мирного соглашения остаётся в районе 10%, вероятность перемирия в районе – 30%. То есть всё-таки большая вероятность того, что боевые действия в том или ином формате, в тёплом и горячем, могут продолжаться», – резюмировал Бортник.