«Российское общество держится в тонусе, тогда как мотивация украинцев падает» – Бортник

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 20:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское руководство не переходит на мирную риторику, чтобы общество и армия не расслаблялись в предвкушении скорого мира, который скорее всего не наступит.

Об этом на канале «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство не переходит на мирную риторику, чтобы общество и армия не расслаблялись в...

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«Лавров в интервью американскому каналу CBS повторил все предыдущие требования Москвы. Но мне кажется, что Москва это делает умышленно с точки зрения, чтобы не допустить демобилизацию российской армии и российского общества. Чтобы российское общество не поверило в быстрый мир, потому что это может привести к расхлаждению российской армии», – рассуждал Бортник.

Он пожаловался, что на Украине это уже началось, и мотивация ВСУ падает.

«У нас уже это имеет такой эффект. Наше общество всё больше и больше ныряет в такую мирную риторику, и мотивация солдата и офицера на фронте может падать из-за того, что если мир близко, зачем погибать?», – подытожил политолог.

При этом он отметил, что поток добровольцев в российскую армию растёт.

«Но вероятность мира еще не прописана свинцовыми буквами, я хочу сказать.

И по нашей оценке, вероятность мирного соглашения остаётся в районе 10%, вероятность перемирия в районе – 30%. То есть всё-таки большая вероятность того, что боевые действия в том или ином формате, в тёплом и горячем, могут продолжаться», – резюмировал Бортник.

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