Российское ядерное оружие сможет прикрыть Приднестровье

Олег Кравцов.  
27.03.2023 09:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Приднестровье, Россия, Украина


В случае вооруженного конфликта с НАТО размещенные в Белоруссии российские ракеты с ядерными боеголовками будут способны поразить практически все цели в в восточноевропейских странах НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

В случае вооруженного конфликта с НАТО размещенные в Белоруссии российские ракеты с ядерными боеголовками...

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«Если президент РФ заявил о том, что белорусские «Искандеры» могут иметь боеголовку, оснащенную ТЯО, то такие ОТРК – это не экспортный вариант, а стоящий на боевом дежурстве в Вооруженных силах РФ «Искандер-М».

И в случае вооруженного конфликта с НАТО такие ОТРК из Белоруссии будут способны поразить практически все цели в Польше и государствах Балтии, а также в других странах альянса – в Румынии, Словакии и Чехии. В том числе прикрыть действия российских миротворческих сил в Молдавии и в случае ухудшения ситуации в зоне СВО и реальных угроз Союзному государству – на всей территории Украины», – сказал Неткачев «Независимой газете».

По его словам, самолеты и ОТРК с тактическим ядерным оружием, размещенные в Белоруссии, «играют в данном случае стратегическую роль, поскольку позволяют на оперативно-стратегическую глубину контролировать значительные территории, примыкающие к границам РФ и Белоруссии».

«Но тут надо быть начеку – не исключено, что в ответ на действия России американское ТЯО может появиться в Польше и Украине», – предупреждает собеседник издания.

Он обратил внимание на то, что ранее, в апреле прошлого года, польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский уже заявлял, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США. О подобных целях в рамках якобы «несправедливости Будапештского меморандума» и восстановления ядерного статуса Украины заявлял и ее президент Владимир Зеленский.

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