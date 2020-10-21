Российского телеведущего не пустили на Украину и затолкали в самолёт до Стамбула

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ведущему телеканала «Россия-1» и генеральному директору религиозного телеканала «Спас» Борису Корчевникову из-за посещения Крыма запретили въезд на Украину сроком на три года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«19.10.2020 года в пункту пропуска Борисполь» во время оформления пассажиров рейса №460 «Киев-Стамбул» выявлен гражданин Российской Федерации Корчевников Борис Вячеславович, который нарушил требования части 2 статьи 10 закона Украины… А именно – допустил въезд на временно оккупированную территорию АР Крым и выезд с неё с нарушением установленных этими нормативными актами требований», – говорится в соответствующем документе.

В связи с этим Госпогранслужба запретила Барису Корчевникову въезд на территорию Украины сроком на три года.

С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом «Киев-Стамбул».

Событие прокомментировал в своём Telegram-канале одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности», одесский садист Алексей Гончаренко. Националист похвастался, что лично приложил руку к возникновению этой ситуации.

«Благодаря моему запросу украинские пограничники выгнали и на три года запретили въезд на Украину Борису Корчевникову, который уже много лет в эфире канала «Россия-1» распространяет откровенное вранье про нашу страну, военные действия в Донбассе и выгораживает аннексию Крыма.

На днях он снова приехал в Киев, якобы по приглашению семьи Виктора Медведчука. Но правоохранители вовремя среагировали, провели дополнительные проверки и приняли соответствующие меры», – написал он.

«В ближайшее время планирую написать еще одно заявление в правоохранительные органы, чтобы против Корчевникова открыли уголовное дело, но в этот раз таки довели его до конца.

Надо понимать, что пропагандисты такие же преступники, как и те, кто убивает наших солдат на востоке страны. И поэтому в Украине мы можем им предложить только тур в Лукьяновское СИЗО», – добавил Гончаренко.