Российской армии не хватило резервов, чтобы развить прорыв – мнение

У российской армии есть проблемы с резервами, что показал прорыв на тактическую глубину украинской обороны между Добропольем и Краматорском.

Такое мнение в эфире своего видеоблога высказал российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда российская армия осуществила прорыв, и было осознано, что это реальный успех, туда не были введены достаточные силы. Конечно, российское командование подключило другие части, это так. Тем не менее, мощных сил, которые могли бы усугубить ситуацию [для ВСУ], не было введено. И, хотя была прорвана тактическая зона украинской армии, можно было идти дальше, этого не случилось… Это говорит о том, что у российской армии остаются проблемы с большими серьезными резервами», – утверждает Ширяев.

При этом он отмечает, что ВСУ смогли купировать прорыв, но называет это лишь «частичным успехом».