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14.10.2021 18:30 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Российскому депутату-телеведущему пригрозили ссылкой на остров в Атлантике

Лидер партии «Справедливая России» Серей Миронов, ратующий за отмену пенсионной реформы и индексацию пенсий,...

Лидер партии «Справедливая России» Серей Миронов, ратующий за отмену пенсионной реформы и индексацию пенсий, озаботился судьбой телеведущего, мужа Ольги Скабеевой Евгения Попова, который был избран депутатом Госдумы РФ от «Единой России».

Об этом он заявил сегодня с трибуны российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу здесь Евгения Попова, который во время дебатов тоже высказывался за необходимость индексации пенсий. Я рад, что в «Единой России» вызревает это решение. Но, Евгений Георгиевич, я на всякий случай обращусь к вам с предостережением…

Вы будьте повнимательней, все, что касается пенсионных дел, очень чревато. В лучшем случае – вас могут послать послом в Кабо-Верде, а в худшем – в следующем созыве Госдумы вас может просто не оказаться. Так что – думайте», – троллил Миронов.

Таким образом, он намекнул на судьбу бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которую «Единая Россия» не позвала на очередные выборы. Зато президент РФ назначил ее послом в Кабо-Верде.

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