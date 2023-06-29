Россия будет присоединять новые территории, освобожденные от Украины – Кедми

Анатолий Лапин.  
29.06.2023 11:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Россия, Украина


Россия будет присоединять к себе территории, которые займут ее войска. Исключением может стать западная часть Украины, но она будет полностью демилитаризована.

Об этом в интервью видеоблогу «Принцип Ковалева» заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет присоединять к себе территории, которые займут ее войска. Исключением может стать западная...

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По словам Кедми, ВС РФ, вероятно, должны будут зайти во Львов и обеспечить там денацификацию.

«Часть новых территорий, на которые вступят российские войска, скорее всего, присоединятся к России. Остальная часть, если она останется вне российского государства (я не говорю хорошо это или плохо), но только при одном условии – она будет нейтральной, будет без армии, без какой-то даже теоретической возможности расположения каких-либо других войск на ее территории.

Теоретически это возможно. Тогда Россия достигнет тех условий, которые ей необходимы, обеспечив безопасность и обеспечив удовлетворение естественных нужд того населения, которое будет под властью России также, как это было в Донецкой области. Нужно ли для этого брать Львов или нет? Войти, может быть, во Львов понадобится, а обеспечить, чтобы никогда больше эти западенские нацисты не поднимали там голову, чтобы им нечего было поднимать – об этом Россия должна позаботиться», – заявил Кедми.

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