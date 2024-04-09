Россия дойдет до Польши и Румынии, пора начинать переговоры – американский полковник

Здравый смысл должен возобладать, и США нужно вернуться к обсуждению договоренностей о размещении войск в Центральной и Восточной Европе. В противном случае российская армия будет идти дальше, поглощая территории Украины вплоть до границ с Польшей и Румынией.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я почти с самого начала, с 2014-го года, говорил об австрийской модели. Я думаю, что мы рассматриваем что-то подобное этому для того, что осталось от Украины. Но это трудная миссия. Давайте предположим, что вместо того, чтобы спасти жизни сотен тысяч украинцев, особенно украинских солдат, не предпринимается никаких переговоров, мы продолжаем говорить с точки зрения Виктории Нулланд – и о том, что мы будем упорно трудиться, чтобы превратить Западную Украину в своего рода Афганистан. Что же, на данный момент у русских не так уж много выбора, и они пойдут до польской границы, если придется. Они дойдут прямо до Молдовы, до Приднестровья и до румынской границы. Мы знаем, что они могут это сделать, представления о том, что это недостижимо – это нонсенс, – подчеркнул он.

«Они уже рассматривали возможность мобилизации дополнительных 800 тысяч военнослужащих. Так что, я надеюсь, что в какой-то степени здравый смысл возобладает. Мы должны воспользоваться этой возможностью не только для того, чтобы положить конец конфликту на Украине, но и вернуться назад и пересмотреть все соглашения, которые мы были готовы обсудить некоторое время назад об обычных вооруженных силах на земле в Центральной и Восточной Европе», – заключил Макгрегор.