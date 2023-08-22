Россия должна «рассечь Украину» ударом из Белоруссии – Шурыгин

Елена Острякова .  
22.08.2023 18:30
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна воспользоваться «золотым годом» до следующего лета, пока у Запада возникают проблемы с поставками вооружений на Украину.

Об этом сегодня в эфире «Вести ФМ» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна воспользоваться «золотым годом» до следующего лета, пока у Запада возникают проблемы с...

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«Надо понимать, что нынешний горизонт событий, если брать наши активные действия и попытки Запада организовать новый контрнаступ к весне (хотя я сомневаюсь, что к весне они смогут, придется делать намного раньше), но до следующего лета мы, к сожалению, войной обеспечены. Это уже всем понятно. Должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Мы должны нанести какой-то такой удар противнику, после которого Запад начнет лихорадочно искать возможности выхода из этого конфликта», – сказал Шурыгин.

Он считает, что такой неожиданный удар Россия могла бы нанести с территории Белоруссии.

«Для меня очевидно, что если мы сможем открыть второе направление, если появится группировка, которая нанесет мощный удар со стороны Белоруссии, рассекая Украину напополам и отрывая основную бандеровскую часть от границы, через которую им идет все снабжение, если им перережут вены, Украина очень быстро кончится. Для этого нужна вторая группировка, серьезные силы», – отметил Шурыгин.

По его данным, такая группировка уже формируется. Эксперт полагает, если Россия не воспользуется «золотым годом», Запад нарастит производство вооружений и поставки на Украину.

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