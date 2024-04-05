Россия готова идти ва-банк – Луценко

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 15:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1507
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия мобилизует усилия для того, чтобы перейти в решающее наступление на Украине.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия мобилизует усилия для того, чтобы перейти в решающее наступление на Украине. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мне кажется, что сейчас нам нужно, во-первых, приготовиться к тому, что Россия пойдет ва-банк. Все, что сейчас происходит, говорит именно об этом. Посмотри, как они синхронизировали – вся пятая колонна по всем странам мира, которые важны для Украины, приведена максимально в боевое сопротивление украинскому проекту, начиная с польских фермеров, заканчивая частью американских сенаторов, французских, немецких влиятельных лиц и так далее», – сказал экс-глава МВД.

«Они готовят, как мы говорили и раньше, а теперь это подтвердили и президент, и военное руководство Украины… 300 тысяч орков готовятся к новому вторжению в Украину. Параллельно этому, мы видим это каждый день, как 9-й вал российского ИПСО заполонил все», – заявил Луценко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть