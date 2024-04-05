Россия готова идти ва-банк – Луценко

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Россия мобилизует усилия для того, чтобы перейти в решающее наступление на Украине.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что сейчас нам нужно, во-первых, приготовиться к тому, что Россия пойдет ва-банк. Все, что сейчас происходит, говорит именно об этом. Посмотри, как они синхронизировали – вся пятая колонна по всем странам мира, которые важны для Украины, приведена максимально в боевое сопротивление украинскому проекту, начиная с польских фермеров, заканчивая частью американских сенаторов, французских, немецких влиятельных лиц и так далее», – сказал экс-глава МВД.

«Они готовят, как мы говорили и раньше, а теперь это подтвердили и президент, и военное руководство Украины… 300 тысяч орков готовятся к новому вторжению в Украину. Параллельно этому, мы видим это каждый день, как 9-й вал российского ИПСО заполонил все», – заявил Луценко.