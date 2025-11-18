Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия создала условия для того, чтобы осуществить сразу три крупных прорыва на фронте – освобождения Запорожья, Славянско-Краматорской агломерации и части Харьковской области.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

