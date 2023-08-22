Россия готовит прорыв в Сумской области – СБУ

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В Сумской области задержана подпольщица, которая информировала российскую сторону о местах дислокации украинских силовиков на границе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Особенно врага интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, обеспечивающих защиту областного центра и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины. Разведданные требовались захватчикам для осуществления прицельных воздушных атак по позициям украинских защитников и возможной подготовке «прорыва» российских ДРГ на территорию региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанной оказалась «пророссийски настроенная жительница Сумского района».

Для сбора развединформации «она объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами».

Сейчас женщина арестована. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.