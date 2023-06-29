Россия готовит удары по украинским аэродромам

Игорь Шкапа.  
29.06.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


ВС РФ готовили удар по украинским военным аэродромам в Кировоградской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

ВС РФ готовили удар по украинским военным аэродромам в Кировоградской области. Об этом, передает...

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«Служба безопасности провела контрдиверсионную спецоперацию в Кировоградской области. В результате оперативных мероприятий задержан агент ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных ударов РФ по авиационной инфраструктуре в области. Именно такую задачу вражеский приспешник получил от своего российского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

Для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ. Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, планировалось выяснить общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона.

«В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны», – информируют в украинской спецслужбе.

Задержанным оказался житель областного центра.

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