Россия готовит удары по украинским аэродромам
ВС РФ готовили удар по украинским военным аэродромам в Кировоградской области.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Служба безопасности провела контрдиверсионную спецоперацию в Кировоградской области. В результате оперативных мероприятий задержан агент ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных ударов РФ по авиационной инфраструктуре в области. Именно такую задачу вражеский приспешник получил от своего российского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.
Для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ. Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов», – отмечается в сообщении.
Кроме того, планировалось выяснить общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона.
«В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны», – информируют в украинской спецслужбе.
Задержанным оказался житель областного центра.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.