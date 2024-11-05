Россия готовится к овладению Херсоном – генерал ВСУ

Российская армия планирует взять под свой контроль ряд областных центров Украины.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Запорожском направлении наращивают постепенно силы, наносят удары непосредственно по городу управляемыми авиационными бомбами. И есть тактического уровня у них продвижения наступательные в районе Времевского выступа и Ореховского направления. Кроме того, они изучают возможность на Херсоне.

Конечно, это сложная задача с военной точки зрения – например, захватывать снова Херсон, форсировать Днепр. Сил у них на это пока нет, но предварительные подготовительные действия, разведка проводятся. Из этого видно, что Путин со своим военным руководством имеет планы относительно того, чтобы захватить хотя бы один (а лучше больше) областной город, которым может быть Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон», – заявил Романенко.