Россия готовится наступать и брать Харьков – военкор

Россия готовится к глобальной наступательной операции на всей линии фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хайруллина, завершиться большое наступление должно освобождением Харькова.

«Я думаю, готовится серьезная наступательная операция… Такой момент – это касается наступления, это классика жанра, классика теории войны. Считается, что наша военная наука идет от обороны – то есть, сначала мы сидим в обороне, отражаем врага, а потом резко переходим, когда враг уже исчерпал свои ресурсы, в контратаку… Вот, в третьем эшелоне на этом направлении стоит 5-я гвардейская танковая дивизия. И она вооружена в том числе танками Т-90, новыми, «Прорыв».

Чтобы вы понимали, танки имеют свою специализацию. Смысл такой, что, допустим, танк Т-72Б, который сейчас у нас основным танком является, он больше подходит для активной обороны, работы с закрытых позиций. А 90, новейший, – это наш танк, там и гриф «Прорыв» присвоен ему. У него очень высокая живучесть, скорострельность – это именно танк для наступления. И это я только про одно подразделение говорю, которое притаилось в ближней зоне, а их на самом деле много. Это о многом говорит», – сказал военкор.