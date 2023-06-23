Россия готовится наступать и брать Харьков – военкор
Россия готовится к глобальной наступательной операции на всей линии фронта.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
По мнению Хайруллина, завершиться большое наступление должно освобождением Харькова.
«Я думаю, готовится серьезная наступательная операция… Такой момент – это касается наступления, это классика жанра, классика теории войны. Считается, что наша военная наука идет от обороны – то есть, сначала мы сидим в обороне, отражаем врага, а потом резко переходим, когда враг уже исчерпал свои ресурсы, в контратаку… Вот, в третьем эшелоне на этом направлении стоит 5-я гвардейская танковая дивизия. И она вооружена в том числе танками Т-90, новыми, «Прорыв».
Чтобы вы понимали, танки имеют свою специализацию. Смысл такой, что, допустим, танк Т-72Б, который сейчас у нас основным танком является, он больше подходит для активной обороны, работы с закрытых позиций. А 90, новейший, – это наш танк, там и гриф «Прорыв» присвоен ему. У него очень высокая живучесть, скорострельность – это именно танк для наступления. И это я только про одно подразделение говорю, которое притаилось в ближней зоне, а их на самом деле много. Это о многом говорит», – сказал военкор.
« То есть, мы ждем, выжидаем, как притаившийся тигр в кустах, который терпеливо выжидает, когда жертва втянется…
Один из самых перспективных для нашего наступления – это Купянск, выход к Харькову. Пока на этом направлении продвинулись вперед. Самое главное – под Купянском Синельниково, укрепрайон был, очень тяжелый, его неожиданно за эти дни преодолели, наши обошли и вышли к населенному пункту Петропавловка, это фактически пригород Купянска… Сейчас хороший момент ударить по ним. Когда и где мы ударим – это глобальная операция. Взятие Харькова, скорее всего, будет означать окончание всей этой войны», – заявил Хайруллин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.