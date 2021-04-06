Россия готовится воевать с птичьим гриппом, преодолевшим видовой барьер

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Пока птичий грипп, вирус которого уже научился передаваться человеку, представляет лишь потенциальную опасность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, отвечая на вопрос, насколько опасен штамм птичьего гриппа A(H5N8), который в феврале этого года сумел преодолеть видовой барьер и перейти от птицы к человеку.

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По ее словам, очень важно вовремя выявить штамм, чтобы успеть наработать все меры защиты – тест-системы, вакцины и лекарства.

«Чтобы новые штамм гриппа птиц стал опасным для человека, должно пройти какое-то время. Например, гонконгский грипп как потенциально опасный вирус был определен еще в 1963–1965 годах. Прошло время, и он стал смертоносным. Это естественное развитие возбудителей в природе. И то, что нашим ученым удалось увидеть угрозу до ее реализации, а нашей системе надзора найти патоген и провести все мероприятия, чтобы люди не заболели, – это очень важно», – говорит медик.

Она говорит, что пока риск птичьего гриппа еще потенциальный.

«И мы должны сделать всё, чтобы этот потенциал не был реализован. Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности. Роспотребнадзором уже разработаны специальные методические рекомендации для того, чтобы сильнее защитить людей, которые трудятся на птицефабриках и фермах. А наш ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы», – говорит Попова.