Россия и Азербайджан встали на защиту Белоруссии в ПАСЕ

24.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Запад должен усилить давление на Белоруссию, чтобы добиться смены власти в Минске. Александр Лукашенко начал мстить Польше и Прибалтике, пропуская через границу на запад нелегальных мигрантов.

Об этом в рамках дебатов в ПАСЕ заявил литовский делегат Эмануэлис Зигерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государственный терроризм в Белоруссии становится угрозой для всей Европы… Создана искусственная ситуация на границе. Здесь много незаконных мигрантов. Есть ощущение, что эта ситуация создана как месть Литве и месть Польше. Таким образом, такими актами дестабилизируется ситуация во всей Европе», – заявил Зингерис. «Я обращаюсь ко всем вам – пожалуйста, попытайтесь оказать давление на белорусский режим, там необходимо провести досрочные выборы. Конечно же, я хочу сказать: «Живе Беларусь», – добавил литовец.

Аналогичные выступления прозвучали от представителей других соседних с Белоруссией западных стран.

В защиту Минска выступил член российской делегации Сергей Кисляк.

«Сама постановка вопроса об угрозе Европе от ситуации в Белоруссии и тон, который задают ораторы, заставляет нашу организацию вновь втягиваться в дискуссии эпохи пост-правды, потому что все аргументы, которые я слышал до сих пор, обвиняющие режим в самых разнообразных вещах, построены на либо искажении, либо на полном отсутствии объяснений причин того, как на самом деле развивается ситуация в Белоруссии. Ситуация такова, что извне политическую ситуацию в стране пытаются раскачать путем поддержки оппозиции, которая гастролирует сейчас по Европе, с помощью профессиональных революционеров, которые отправляются в Белоруссию. Причем, делается это в странах, которые сегодня представлены в дискуссии, пожалуй, с наибольшим пафосом. Я пример приведу Украины, где один из командиров так называемых добровольческих батальонов прямо говорит, что они обменивались опытом с белорусами, которые отправлялись работать в свою страну. Весь пафос вокруг самолета, который сел в Минске, тоже не до конца честен. Во-первых, до того, как были проведены какие-либо расследования по линии ИКАО, уже вердикт виновности был вынесен, уже санкции вводятся, потому что ясна заряженность на раскачку извне ситуации в стране. Причем, опять же, кто наиболее активен в этом вопросе – я хочу напомнить, что в 13-м году Австрия посадила самолет президента Боливии без всяких на то оснований, по политическим причинам. А в 16-м году наши украинские коллеги, которые сегодня тоже по этому вопросу весьма пафосны, посадили белорусский самолет с антимайдановским активистом на борту. Самолет посадили под угрозой военной силы. И этого человека сняли с борта. Кстати, в Дублине 30-го мая этого года по таким же причинам был посажен самолет той же «РайнЭйр», и что-то я не слышал ни одного возгласа сомнений относительно того, насколько это правомерно. Более того, в стране готовился переворот с убийством президента – хоть кто-нибудь сегодня об этом говорил?» – возмутился Кисляк.

Не поддержал усиление давления на Белоруссию и представитель Азербайджана Самад Сеидов:

«К сожалению, сейчас превалируют радикальные мнения и выигрывают те, кто считает, что санкции эффективны. Все мы с вами знаем, к чему приводят санкции. Они приводят к разрыву всех отношений с Белоруссией. На сегодняшний день мы находимся практически в состоянии войны. Это экономическая, идеологическая, культурная война, война цивилизаций. Однако, наша организация была создана не для того, чтобы развязывать войны, а для того, чтобы укреплять мир. Я считаю, что важно наводить мосты, придерживаться диалога и сотрудничества. Конечно, это очень сложная задача, но абсолютно необходимая. Необходимо предотвратить реальную войну с Белоруссией, необходимо идти по пути переговоров. Я призываю Совет Европы – нам нужно найти силы, найти мудрость и начать эти переговоры. Нужно посетить Белоруссию и посмотреть, что там происходит изнутри. Важно говорить с людьми, которые живут в Белоруссии – это единственный путь, который позволить предотвратить разрушения и трагедии», – сказал делегат из Баку.