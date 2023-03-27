Россия и Китай устроили «Тегеран-43» по переделу мира – Матвейчев

Действия Пекина полностью противоречат всем прогнозам западных аналитиков – наплевав на триллионные товарообороты с ЕС и США, Китай обсуждает будущий передел мира с Россией.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У каждого украинца от зубов отскакивает, потому что пропаганда им внушила, что «Китай – главный торговый партнёр Америки, ЕС. И Китай заинтересован в статус-кво. Что Китай никогда не станет ломать этот мир, в котором у него всё хорошо с Европой и Америкой ради какой-то России, товарооборот с которой 200 миллиардов долларов в год. Но совокупный товарооборот с Америкой и США – полтора триллиона. Поэтому – кто такая Россия для Китая, по сравнению с Европой и Америкой? Да – никто!». И вот, исходя из этих цифр, любой украинец или американец говорит, что Китай никогда не будет с Россией, он будет соблюдать санкции. Что китайцы прагматики, будут зарабатывать на России, будут выкручивать руки русским, покупать по дешёвке газ и нефть, но против Америки они никогда не сыграют. И тут мы видим, что Китай все эти рассуждения ломает и показывает, что, несмотря на все товарообороты, Путин и Россия Китаю важнее, чем все американские триллионы. Они не могут понять, как это может быть, а он это показывает», – отметил Матвейчев.

Он подчеркнул, что в ходе визита в Си в Москву между лидерами стран состоялось обсуждение о будущем переделе мира.

«Более того, прощаясь (с Владимиром Путиным) он говорит, и эту фразу переводят на все языки мира, что мир стоит на пороге огромных трансформаций, и «Мы вместе с Россией будем двигателями этих трансформаций и перемен». Это не простое признание. Есть китайская поговорка, что плохо жить в эпоху перемен. Для китайцев перемены носят негативные коннотацию. И, тем не менее, китайский лидер говорит, что мир идёт к переменам, и «Мы с Россией будем теми, кто будет двигать эти перемены». Между прочим, это фактически цитата из послания Путина Федеральному собранию, что мир ждёт трансформация. Я не думаю, что Си списал фразу у Путина, но думаю, что они вдвоём, когда столько часов общались, просто «сверяли часы». То есть, это была такая, может быть ещё не Ялта, ещё не Потсдам. Но они там Гаагу несостоявшуюся устраивают, а мы с Китаем – Тегеран-43. То есть, уже некие договорённости по совместным действиям, и уже с прикидкой на будущий передел мира», – резюмировал депутат.